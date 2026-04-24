Lanza CECyTEC carrera técnica de semiconductores en Ramos Arizpe

El CECyTEC dará un paso decisivo en la preparación de recursos humanos especializados al inaugurar en agosto la carrera técnica en semiconductores

La formación de talento para la industria tecnológica dará un paso clave en Ramos Arizpe con la apertura de una nueva carrera técnica en semiconductores a partir de agosto, impulsada por el CECyTEC en coordinación con empresas del sector.

La directora estatal del subsistema, Azucena Ramos Ramos, informó que el programa iniciará con dos grupos en la región sureste, cada uno de alrededor de 40 estudiantes, además de un grupo adicional en la región Laguna, como parte de una estrategia para responder a la creciente demanda de técnicos en esta área.

Detalló que el modelo educativo comenzará con un esquema de tronco común durante el primer año, mientras se consolida el equipamiento especializado, y evolucionará hacia un sistema dual en el que los alumnos se integrarán a empresas desde el segundo año para adquirir experiencia en entornos reales.

La funcionaria explicó que la apertura de esta carrera se ha construido en conjunto con la iniciativa privada, que ha participado tanto en la definición de contenidos como en el equipamiento de talleres, cuyo costo puede variar entre 1 y 2 millones de pesos dependiendo del nivel técnico requerido.

Señaló que esta vinculación permite formar perfiles “a la medida” del sector productivo, especialmente en áreas estratégicas como mecatrónica, inteligencia artificial y ahora semiconductores, considerados fundamentales para el desarrollo industrial en la región.

Añadió que el reciente acuerdo del Gobierno del Estado con una universidad de Estados Unidos en este sector podría fortalecer la capacitación mediante asesorías técnicas, lo que complementaría la formación de técnicos especializados que ofrece el subsistema.

Ramos destacó que el CECyTEC mantiene un crecimiento sostenido, con una matrícula cercana a los 19 mil 600 alumnos y más de 8 mil aspirantes en proceso de ingreso, lo que ha llevado a ampliar la oferta mediante la apertura de nuevos grupos y carreras.