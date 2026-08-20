Lanza Arteaga iniciativa para dar trabajo y cuidar espacios

Ana Karen Sánchez puso en marcha 'Todas Embellecemos Arteaga', programa que genera empleo temporal para mujeres mientras se cuida y mejora la imagen

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales para mujeres del municipio, la alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, puso en marcha el programa “Todas Embellecemos Arteaga”.

La estrategia inició actividades en el Centro Histórico de la cabecera municipal, donde se realizarán labores enfocadas en conservar y embellecer espacios públicos.

En esta primera etapa participan Jessica, Karla, Alondra, Rubí y Flor, quienes fueron recibidas por la presidenta municipal durante el arranque del proyecto, acompañada por el director de Servicios Primarios, Javier Manzanares. Las participantes tendrán a su cargo distintas tareas relacionadas con la limpieza, mantenimiento y cuidado de áreas que forman parte de la imagen característica de este Pueblo Mágico.

La administración municipal señaló que el programa contempla ampliar gradualmente la participación a más mujeres de Arteaga, por lo que próximamente se darán a conocer nuevas convocatorias y los requisitos para incorporarse.

Con esta iniciativa se busca mantener en mejores condiciones los espacios que reciben tanto a habitantes como a visitantes, mientras se brinda una alternativa de empleo temporal a las mujeres de la localidad.