Lanza advertencia al presunto feminicida de colonia Santa Bárbara

El fiscal general de Coahuila informó que ya está plenamente identificado el presunto responsable del feminicidio de Diana Marina 'N'

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El fiscal general del Estado aseguró que el presunto responsable del feminicidio ocurrido en la colonia Santa Bárbara está plenamente identificado y advirtió que su captura es solo cuestión de tiempo.

Sin revelar mayores detalles para no afectar las investigaciones, lanzó un mensaje directo al probable responsable:

“O te entregas o te vamos a detener”, al reiterar que en Coahuila “el que la hace, la paga”. Añadió que el delito cometido es grave y ha generado indignación entre la sociedad.

Respecto a la búsqueda del presunto agresor, el fiscal evitó informar si se encuentra o no fuera del estado, al señalar que cualquier dato podría entorpecer el operativo.

Explicó que la víctima mantenía una relación de carácter personal con el señalado, lo que ha permitido enfocar las líneas de investigación para lograr su pronta localización y detención.

En materia de seguridad, el titular de la Fiscalía destacó que Coahuila mantiene una reducción en los homicidios dolosos durante 2026 en comparación con 2025, año que registró la cifra más baja de este delito en la historia de la entidad.

Asimismo, afirmó que el Estado mantiene un índice del 100 por ciento de esclarecimiento en los casos de homicidio, muy por encima de la media nacional, aunque evitó hablar de cifras de feminicidios al señalar que “si fuera uno, es mucho”, insistiendo en que lo importante es garantizar justicia para las víctimas.

Feminicida pidió matrimonio a víctima en festejos del Grito de Independencia

Cabe señalar que una de las imágenes que se han viralizado es que apenas el año pasado el presunto feminicida Fernando “N” habría pedido matrimonio a la víctima Diana Marina “N” frente a miles de personas durante la celebración del Grito de Independencia.