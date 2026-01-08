Lamentan vecinos el fallecimiento de doña Ester

Vecinos de las colonias Fundadores y Conquistadores lamentaron profundamente la muerte de doña Ester, una mujer de 82 años de edad, quien perdió la vida luego de haber sido presuntamente golpeada por su propio hijo. El hecho generó consternación e indignación entre los habitantes del sector, quienes la describieron como una persona tranquila y conocida en la comunidad. De acuerdo con testimonios de vecinos, algunos lograron escuchar los gritos de auxilio de la señora Ester, quien pedía ayuda al interior de su vivienda. Sin embargo, pese a los llamados de emergencia, la agresión ya había ocurrido cuando arribaron las autoridades, lo que provocó una fuerte movilización policiaca en la zona. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal constataron que el presunto agresor, un hombre de 48 años, se encontraba en estado tóxico, por lo que fue asegurado de inmediato para evitar que fuera agredido por vecinos molestos ante la situación. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.