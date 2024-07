Lamentan falta de información sobre rescate en mina

Sería hasta los primeros de agosto que pudieran darse a conocer la identidad de los restos recientemente recuperados en la mina Pasta de Conchos, asi lo informó al respecto Elizabeth Castillo Rábago, viuda de Gil Rico Montelongo.

En entrevista con medios de comunicación, Elizabeth Castillo Rábago lamenta que las personas encargadas de este rescate no otorguen suficiente información respecto a las actividades que realizan al interior de la mina

“Que según el 28 se cumple un mes, ya el domingo primeramente Dios, pero que suban hasta el día 4 de agosto, vienen y dan los resultados, pero a la familia”.

También Catillo Rábago menciono que tal parece que la Fiscalía General de la República les está condicionando el rescate de sus mineros al exigirles que se mantengan todo en silencio y no informen nada a la opinión pública.

-Hemos observado mucho hermetismo por parte de las viudas, ¿están condicionándoles el rescate?

“Andele, más que nada así lo siento yo, estamos en un país libre, puedes hablar lo que se te dé tu gana, y lo que es tu sentir tuyo, porque es como yo siempre les he dicho, yo digo, yo hablo por mi sentir”, señala Castillo Rábago.

Asi mismo señala que la mala atención por parte de autoridades de CFE y Fiscalía continúan pues se burlan cuando ellas pretenden obtener información.

“A mí no se me pareció justo de que la semana pasada este hombre se burlara como quien dice de nosotros, o sea, la quincena pasada se burlara de nosotros, porque haz de cuenta que dijo, como puede ser en marzo 28, 21, o el día último de agosto”.

VIUDAS TEMEN POR SEGURIDAD DE MINEROS QUE TRABAJAN EN RESCATE

Las viudas externaronn su preocupación por los hombres que trabajan en el rescate pues mencionan que las condiciones no son las mejores ante la falta de ventilación.

Señalan que no quieren que la tragedia de Pasta de Conchos pudiese cobrar más victimas, por falta de medidas de seguridad.

“También se estaban quejando los muchachos de que no les entra suficiente aire a la lumbrera 2, no hay ventilación, no hay suficiente…, no queremos otras muertes más porque eso es lo que no queremos, queremos que se cuide sobre todo la estabilidad de la gente”.

