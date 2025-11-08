Lamenta rector 'austeridad republicana' para universidades

Octavio Pimentel Martínez, rector de la UAdeC, lamentó que el Congreso de la Unión haya aprobado dichos recortes a las universidades

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que las universidades públicas serán sometidas a recortes de recursos bajo el argumento de la “austeridad republicana”, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, señaló que el renglón más perjudicado será el de los jubilados y pensionados.

“Es muy importante que no se destinen los recursos a más burocracia, a parafernalias del poder que había antes, a gastos suntuarios, a tener oficinas de representación en el mundo entero, que puede que tenga su objetivo, pero las actividades sustantivas de una Institución de Educación Superior son la enseñanza, la docencia, la investigación y la difusión”, dijo Sheinbaum Pardo.

Al respecto, Pimentel Martínez lamentó que el Congreso de la Unión haya aprobado dichos recortes.

“Lamento la decisión de la Cámara Alta y Baja, (…) por más que nos hicieron ir a dialogar y trabajar, el sistema de pensiones lo dejaron tirado otra vez, y la Universidad Autónoma de Coahuila ni las universidades en general merecen el trato que se les está dando”.

Dijo que la UAdeC, tiene un déficit de 650 millones de pesos para el pago de aguinaldos de los pensionados a final de año, lo que afecta la inversión en otros rubros.

“Lo de nuestros trabajadores está cubierto para fin de año, pero tenemos que apostarle a recursos que pudiésemos destinar a infraestructura, para la calidad académica, para las investigaciones, para las recategorizaciones, para los trabajos de nuestros docentes, de nuestros estudiantes, para mantenimiento… y no lo podemos hacer porque el presupuesto nos lo limitaron en ese sentido”.

Pide respeto a la autonomía de la Universidad

Pimentel Martínez se refirió a las elecciones del Sindicato de la UAdeC, y pidió que cualquier proceso electoral de la Universidad sea respetado y no intenten influir en los resultados.

“Creo que han sido unas elecciones tranquilas, en paz, todos estos intentos que ven ahí de intervención son de gente externa a la Universidad, que lo que quieren es desestabilizar y dañar la imagen de la Universidad… la elección del sindicato no debe ser una elección que deba de alebrestar la vida universitaria”.