Lamenta Mery Ayup pena máxima de 5 años para menores infractores

El magistrado plantea revisar la legislación luego del caso de la bebé de un año fallecida en Saltillo; su madre y su padrastro permanecen bajo investigación

El caso de la niña de un año que falleció el lunes 19 de octubre en el Hospital Materno Infantil de Saltillo reavivó el debate sobre las sanciones que contempla la ley para los adolescentes involucrados en delitos graves, luego de que Miguel Mery Ayup, magistrado presidente de la Sala Regional, lamentara que la medida máxima de internamiento pueda ser de cinco años.

La menor, identificada como Darlertt Sarai Martínez Galindo, ingresó al hospital el pasado 15 de octubre con múltiples lesiones y contusiones. Tras permanecer varios días internada, su fallecimiento fue confirmado durante la noche del lunes. Por estos hechos, la madre de la niña, identificada como Jessenia, de 17 años, y su padrastro, Brayan Omar, de 16, quedaron a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Mery Ayup explicó que, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el internamiento puede alcanzar un máximo de cinco años en determinados casos de delitos graves. Consideró que existe una diferencia considerable entre estas medidas y las penas que pueden recibir las personas adultas por homicidio, por lo que adelantó que impulsará un análisis de la legislación para estudiar posibles modificaciones que permitan endurecer las sanciones.

El magistrado señaló que la revisión debe contemplar la gravedad de los delitos, sin dejar de lado la reintegración social de los adolescentes. En el caso de la niña, las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que sufrió las lesiones y establecer las responsabilidades correspondientes con base en las pruebas periciales y ministeriales. Hasta que exista una resolución judicial, los adolescentes señalados deben ser considerados presuntos involucrados.