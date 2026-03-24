La UAC presenta informe de actividades de la Unidad Sureste

El evento contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez y otros funcionarios académicos y gubernamentales como Liliana Salinas

La coordinadora de la Unidad Sureste de la Universidad Autónoma de Coahuila, Eva Kerena Hernández Martínez, presentó su segundo informe de actividades en el Aula Magna del Centro Cultural Universitario Campus Arteaga.

En el evento, que contó con la presencia del rector Octavio Pimentel Martínez y otros funcionarios académicos y gubernamentales como Liliana Salinas, se expusieron logros, retos y metas alcanzadas por la dependencia a su cargo.

Destacan liderazgo femenino en la UAdeC

Durante su intervención, el rector destacó la importancia del liderazgo femenino en la institución, señalando que Hernández Martínez es la primera mujer en ocupar este cargo en la Unidad Sureste.

En su discurso, enfatizó la construcción de una universidad basada en la colaboración, transparencia y participación activa, resaltando la importancia de un modelo de gestión eficiente que promueva una formación integral de los estudiantes.

Informe aborda retos y áreas clave

Hernández Martínez abordó los desafíos que enfrenta la unidad, subrayando su compromiso de seguir trabajando en beneficio de la comunidad estudiantil.

Dividió su informe en varias áreas clave, incluyendo asuntos académicos, vinculación y deportes, y mencionó la entrega de distinciones como la Medalla al Mérito Académico y la Presea Lobo, que reconocen la excelencia en diversas disciplinas.

Impulsan bienestar emocional de estudiantes

Asimismo, la coordinadora destacó la implementación de programas que fomentan el bienestar emocional de los estudiantes, como talleres de salud mental.

Resaltó que la universidad no solo se dedica a la formación académica, sino también a construir ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno, consolidando así su papel como motor de desarrollo social en la región sureste.