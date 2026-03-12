La UA de C está abierta a aceptar a los ‘therians’

El director de Trabajo Social dijo que debe haber un cambio en la percepción de los adultos para el abordaje de la educación en las nuevas generaciones

Aunque a la fecha no se han registrado casos de estudiantes que se identifiquen con la comunidad “therian”, que se asume y se identifica como una especie no humana, la Universidad Autónoma de Coahuila se mantiene en apego al respeto a la identidad y a los derechos de la comunidad universitaria.

César de León, director de la Escuela de Trabajo Social, dijo que este tema no es nuevo, sin embargo ha cobrado relevancia recientemente, y en razón de ello, se reafirma la inclusión ante las manifestaciones de cualquier identidad diversa.

“No hemos visto a alguien que se identifique como tal en nuestra comunidad universitaria, pero seguimos trabajando ante las diferentes expresiones de diversidad y de identidad el tema de la inclusión como base fundamental en el tema igualitario de Derechos Humanos”.

De León agregó que cada individuo tiene el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y desde ese marco se actúa en la parte social, porque a pesar de que ya está establecido en la ley, la sociedad carece de la información, la formación y el contexto, lo que deriva en el rechazo por desconocimiento.



Se debe educar a jóvenes y niños de acuerdo con el entorno actual



El director de Trabajo Social dijo que debe haber un cambio en la percepción de los adultos para el abordaje de la educación en las nuevas generaciones.

Señaló que la realidad que se vive actualmente no es la misma de la generación anterior, y por ello se debe hacer un abordaje distinto.