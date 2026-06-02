La UAdeC mantuvo su neutralidad durante el proceso electoral

El rector de la máxima casa de estudios, dijo que se mantuvo la neutralidad, incluso con quienes buscaban promocionarse dentro de la institución.

La Universidad Autónoma de Coahuila ha mantenido y mantendrá su neutralidad dentro del proceso de elección que vive el estado, y que concluye el próximo domingo con la jornada electoral, afirmó el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez.

Cuestionado sobre el papel que desempeñó la UA de C en estas elecciones, Pimentel Martínez dijo que se mantuvo la neutralidad, incluso con quienes buscaban promocionarse dentro de la institución.

“Hubo algunos candidatos, candidatas, egresados de la Universidad de los diferentes partidos buscaban hacer videos o parte de su campaña dentro de las instalaciones, les invitamos a que respetaran esto, entendiendo su perfil universitario, pero dándole respeto a la Institución”.

Dijo que la participación de la UA de C fue a través de la acreditación de observadores y el fomento al voto, para lo que se hicieron convenios de colaboración con el INE y el IEC, siempre cuidando las indicaciones de las autoridades para mantenerse como una institicón partidista, mas no apolítica.

“Estuvimos muy atentos haciendo lo que la autoridad nos dijera y muy atentos a ese tema, y la respuesta de las candidatas y los candidatos fue muy responsable, realmente no fue con la finalidad de entrar en controversia. “Se platicó con todos, y creo que hubo respeto, y el respeto que le tienen a la institución es un respeto que se debe agradecer a la comunidad”.

Finalmente el rector invitó a los ciudadanos a ejercer su derecho y su obligación de votar y a respetar con civilidad los resultados.