La otra celebración del Santo Cristo en Saltillo

Además del Santo Cristo, Saltillo venera al Cristo Rey, una imagen con 63 años de tradición que sobrevivió a la Guerra Cristera.

Mientras miles de fieles participan cada 6 de agosto en las actividades dedicadas al Santo Cristo de la Capilla, en el Centro de Saltillo existe otra tradición religiosa que también tiene como protagonista a un Cristo.

Se trata del Cristo Rey, una imagen de madera que, de acuerdo con la historia transmitida por la familia que lo conserva, llegó desde Guanajuato, fue bautizada un 6 de agosto en San Luis Potosí y desde hace 63 años recibe muestras de fe en una pequeña vivienda de la zona centro.

La imagen, que pesa alrededor de dos kilogramos y es acompañada por una Virgen, ha pasado de generación en generación y, según el relato familiar, logró sobrevivir a la Guerra Cristera.

Se cuenta que uno de los antepasados de la familia fue sometido para revelar el paradero de los cristianos, mientras que el Cristo y la cruz permanecieron escondidos para evitar que fueran encontrados.

Actualmente, cada año se realiza un novenario, se entonan las tradicionales mañanitas y se celebra una misa en honor al Cristo Rey, manteniendo viva una devoción que ha perdurado durante más de seis décadas.

Para quienes participan en esta celebración, no se trata de competir con la festividad del Santo Cristo de la Capilla, sino de preservar otra expresión de fe que también forma parte de la historia religiosa de Saltillo.