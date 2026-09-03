La Gloria abrirá como museo de la UAAAN tras años de restauración

El nuevo Museo del Centenario abrirá este jueves 3 de septiembre en Saltillo, dentro del edificio emblemático conocido como La Gloria

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro inaugurará este jueves 3 de septiembre el Museo del Centenario, instalado en La Gloria, uno de los edificios más emblemáticos de la institución y cuya antigüedad se estima en alrededor de 200 años.

El inmueble fue sometido durante varios años a un proceso de rehabilitación en el que participaron especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con el objetivo de recuperar elementos originales como muros, pisos, arcos y tejas.

La restauración implicó incluso reproducir materiales con técnicas y características semejantes a las originales, debido a que algunos componentes utilizados en la construcción ya no se comercializan.

El nuevo museo contará con aproximadamente 1,700 metros cuadrados distribuidos en distintas salas que mostrarán la evolución de la universidad desde sus orígenes como Escuela de Agricultura hasta su desarrollo como institución de educación superior especializada en áreas agrarias y agropecuarias.

Entre los contenidos se incluirán la historia de Antonio Narro, la donación de la hacienda, la evolución de las herramientas agrícolas, el uso y conservación del agua y las aportaciones de la universidad al desarrollo del campo mexicano.

También habrá espacios dedicados a la vida académica, cultural y deportiva de la Narro, con trofeos, medallas, fotografías, vestuarios, objetos históricos y recuerdos de disciplinas como futbol americano, taekwondo, box y atletismo.

Otra de las salas estará dedicada a la Rondalla de Saltillo, con discos, acetatos y vestuarios utilizados a lo largo de su historia, además de un sistema interactivo para escuchar algunas de sus canciones.

El recorrido también incluirá información sobre las distintas áreas de especialización de la universidad, como forestal, parasitología y fitomejoramiento, así como una muestra de las actividades desarrolladas en ranchos agropecuarios, entre ellos el Rancho Los Ángeles.

Para el diseño museográfico se contó con la colaboración de especialistas vinculados al Museo del Desierto, quienes participaron en aspectos como museografía, infografía y ambientación.

La inauguración está programada para las 11:00 horas de este jueves y, a partir de ese momento, el museo comenzará operaciones para el público.

El horario previsto será de martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas, y posteriormente se diseñarán recorridos especiales, principalmente durante los fines de semana, para facilitar la visita de habitantes de Saltillo y de otras regiones.

La apertura del museo busca preservar y mostrar a la sociedad parte de la historia acumulada por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro durante sus 104 años de vida institucional.