La Feria Ganadera 2025 fortalece tradición y convivencia familiar

La edición 58 de la Feria Ganadera reunió a productores y familias en un evento que fortaleció lazos, tradiciones y orgullo por la producción regional

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Feria Ganadera 2025 sirvió para que los productores de la región no solo fortalecieran los lazos de amistad y trabajo entre ellos, sino para que cientos de invitados disfrutaran de una convivencia familiar que ya es una tradición en esta parte del estado.

Este fin de semana se celebró la edición número 58 de dicha feria, realizada en la sede de la Asociación Ganadera que preside Francisco Javier Martínez Leal, quien señaló que el objetivo es fortalecer las raíces ganaderas de la región, además de convivir con las familias que se dedican a esta actividad productiva.

El representante del Gobernador en el evento, Jesús María Montemayor, Secretario de Desarrollo Rural del estado, dijo que estas actividades son una tradición en estados norteños y sobre todo en aquellos que se dedican a la producción de carne de res.

“Es un evento turístico muy importante, son una tradición en el norte y el gobernador Manolo Jiménez nos ha pedido que apoyemos este tipo de eventos”.

Dentro de las actividades que se realizaron en los corrales de la ganadera, ubicada en el Libramiento Óscar Flores Tapia y Camino a Loma Alta, estuvo el concurso del becerro gordo, una tradición ya de esta feria.

Niños y adultos disfrutaron de estas actividades, donde también se desarrolló el concurso del Rib Eye de Agostadero, donde los participantes cocinaron cortes de carne producida en la región, en el que participaron parrilleros de la región como el equipo del “Sarape Grill”, quienes hasta uniformados se fueron.