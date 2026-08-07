K9 de Ramos Arizpe lleva exhibiciones de prevención a familias

Los asistentes convivieron con los elementos de la corporación y conocieron de primera mano cómo trabajan los perros entrenados

Más de 670 personas participaron en las exhibiciones que ofreció la Unidad K9 de la Policía Municipal de Ramos Arizpe durante el Campamento de Verano organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, con el objetivo de acercar a las familias al trabajo que realizan las corporaciones de seguridad.

Binomios caninos muestran sus capacidades

Los binomios caninos realizaron tres demostraciones en la Unidad Deportiva Hugo Díaz Velázquez, donde niñas, niños, jóvenes y adultos observaron ejercicios de obediencia, disciplina y capacidades operativas que forman parte de las labores de prevención y apoyo que desarrolla este agrupamiento especializado.

Además de las exhibiciones, los asistentes convivieron con los elementos de la corporación y conocieron de primera mano cómo trabajan los perros entrenados para distintas tareas de apoyo a la seguridad pública.

Actividad fortalece la confianza ciudadana

La jornada permitió que las familias identificaran el papel que desempeña la Unidad K9 más allá de los operativos policiales, mediante actividades orientadas a fortalecer la cultura de la prevención y fomentar la confianza entre la ciudadanía y las corporaciones de seguridad.

La participación del agrupamiento formó parte del Campamento de Verano 2026 organizado por el sindicato de la industria automotriz, como una actividad dirigida a promover espacios de convivencia, aprendizaje y acercamiento entre las autoridades y las familias de los trabajadores.