Juzgado pide al síndico definir participantes de subasta de AHMSA

El síndico deberá precisar si alguno de los interesados ya obtuvo formalmente la calidad de postor calificado, de acuerdo con las condiciones establecidas

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó al síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez proporcionar, en un plazo de 48 horas, información relacionada con los participantes y acreedores involucrados en la próxima subasta de AHMSA y MINOSA.

La autoridad judicial solicitó específicamente que sean exhibidas las cartas de conformidad correspondientes a los acreedores garantizados que intervengan en el procedimiento, así como aquellas emitidas por los fiduciarios de los fideicomisos de garantía relacionados con los bienes que serán objeto de la operación.

Además, el síndico deberá precisar si alguno de los interesados ya obtuvo formalmente la calidad de postor calificado, de acuerdo con las condiciones establecidas en las Bases de Subasta y el calendario autorizado previamente por el propio juzgado.

El requerimiento también contempla que Aguilera Gómez informe si existen acreedores garantizados que hayan expresado su conformidad o intención de participar dentro del procedimiento de enajenación de la unidad productiva integrada por las empresas.

Postores y acreedores, bajo revisión judicial

La determinación establece que el plazo de 48 horas comenzará a correr una vez que el síndico sea notificado del acuerdo, debido a que el juzgado considera necesaria esta información para conocer el estado que guarda el proceso de venta.

La jueza sustentó la medida en los artículos 1, 7 y 206 de la Ley de Concursos Mercantiles, disposiciones que facultan al órgano jurisdiccional para conducir el procedimiento y atender los objetivos de interés público establecidos por la legislación.

Entre esos objetivos se encuentra la conservación y maximización del valor de los bienes que forman parte de la masa concursal, razón por la que el juzgado busca contar con información actualizada antes de que se desarrolle la audiencia de subasta.

La solicitud judicial se presenta mientras continúa el procedimiento para vender AHMSA y Minera del Norte como una sola unidad productiva, operación cuya audiencia pública permanece programada para el próximo 25 de septiembre, a las 10:00 horas.

Las bases aprobadas contemplan distintas etapas para los interesados, entre ellas la revisión de información, acreditación de requisitos, precalificación y presentación de las garantías correspondientes para poder intervenir formalmente en la subasta.

Dentro del procedimiento también se estableció la importancia de que determinados acreedores presentaran cartas de conformidad relacionadas con bienes sujetos a garantías y fideicomisos, condición que ahora vuelve a ser objeto de revisión por parte del juzgado.

Incumplimiento podría generar una multa

El acuerdo judicial incluye un apercibimiento dirigido al síndico, quien podría hacerse acreedor a una medida de apremio si no entrega la información solicitada dentro del periodo establecido.

La sanción señalada por el juzgado consiste en una multa equivalente a 120 veces la Unidad de Medida y Actualización, considerada como la medida mínima prevista en el artículo 269, fracción primera, de la Ley de Concursos Mercantiles.

Debido a la importancia que representa el proceso de enajenación, el juzgado ordenó que la notificación al síndico se realizara con carácter urgente para garantizar que tuviera conocimiento inmediato de la determinación.

Para ello, se autorizó al actuario judicial efectuar la comunicación mediante WhatsApp o mensaje de texto a los números telefónicos registrados dentro del expediente del concurso mercantil.

El requerimiento ocurre cuando restan poco más de dos semanas para la audiencia prevista para la venta conjunta de los activos de AHMSA y MINOSA, después de los ajustes realizados a las bases y al calendario del procedimiento.

La información que entregue el síndico permitirá al juzgado conocer si existen interesados que hayan cumplido formalmente con los requisitos para ser considerados postores calificados y si los acreedores garantizados involucrados han presentado las conformidades requeridas.

El proceso corresponde al segundo intento de venta judicial de los activos de ambas compañías, luego de que la primera subasta, celebrada en febrero de este año, concluyera sin postores y fuera declarada desierta.

Con la nueva convocatoria vigente, la audiencia continúa programada para el 25 de septiembre, mientras el juzgado verifica que estén cumplidas las condiciones necesarias para avanzar hacia la recepción de posturas y eventual enajenación de la unidad productiva.