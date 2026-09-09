Juzgado avala lista de 9 mil 857 trabajadores de AHMSA

De acuerdo con la versión simplificada del acuerdo difundida por la Sindicatura, solamente 39 trabajadores o extrabajadores presentaron manifestaciones

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la lista final de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), con 9 mil 857 personas reconocidas, y estableció los montos correspondientes a un eventual pago laboral. La determinación fue emitida el 7 de septiembre de 2026 dentro del expediente 19/2023, relacionado con el concurso mercantil de la empresa acerera.

La resolución también establece los montos correspondientes a los trabajadores de Minera del Norte (MINOSA), cuyo concurso mercantil se tramita en el expediente 77/2022.

En ambos casos, el juzgado determinó qué conceptos tendrán carácter preferente y cuáles serán considerados como créditos laborales no preferentes, conforme a la legislación aplicable.

De acuerdo con la versión simplificada del acuerdo difundida por la Sindicatura, solamente 39 trabajadores o extrabajadores presentaron manifestaciones o inconformidades respecto de las listas inicialmente exhibidas.

El juzgado señaló que todas fueron analizadas y recibieron respuesta, además de atender objeciones formuladas por organizaciones sindicales y diversos acreedores.

Entre quienes presentaron objeciones se encuentran el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, así como el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

También participaron el Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA y acreedores como Petróleos Mexicanos, Caterpillar Crédito, Progress Rail Leasing y Cargill Financial Services International.

AHMSA acumula pasivo laboral preferente por más de 3 mil millones de pesos

La resolución del Juzgado establece que el pasivo laboral preferente de AHMSA asciende a 3 mil 57 millones 884 mil 978 pesos brutos.

Este monto corresponde a las prestaciones que, conforme a los artículos 224 y 225 de la Ley de Concursos Mercantiles, tienen prioridad para su eventual pago.

El acuerdo precisa que los conceptos considerados preferentes son 90 días, prima de antigüedad, salarios devengados durante el último año anterior a la sentencia de concurso mercantil, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. En el caso de los salarios, únicamente se contempla lo efectivamente trabajado y que permanezca pendiente de pago.

Para AHMSA, el pasivo laboral no preferente fue fijado en 13 mil 247 millones 298 mil 917 pesos brutos, conforme al artículo 221 de la Ley de Concursos Mercantiles.

La suma de ambos conceptos representa un pasivo laboral superior a 16 mil 305 millones de pesos, aunque el acuerdo no implica que exista actualmente dinero suficiente para cubrirlo.

En el caso de MINOSA, la lista final contempla a 4 mil 50 trabajadores y extrabajadores. El pasivo laboral preferente fue establecido en 618 millones 48 mil 776 pesos, mientras que el crédito laboral no preferente asciende a 2 mil 325 millones 362 mil 166 pesos.

La resolución judicial señala que las modificaciones propuestas por la Sindicatura fueron consideradas, al derivarse de las objeciones recibidas dentro del plazo establecido.

También se atendió una solicitud formulada por el Asesor Jurídico Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública adscrito en la Ciudad de México.

Pago a trabajadores dependerá de la venta de AHMSA y MINOSA

El juzgado explicó que la determinación sobre los créditos laborales tomó en cuenta el principio de realidad que rodea la insolvencia de AHMSA y MINOSA. También consideró las disposiciones constitucionales, la Ley de Concursos Mercantiles y el Convenio 173 sobre la Protección de los Créditos Laborales en caso de Insolvencia del Empleador.

La autoridad concursal estableció que reconocer otros conceptos como preferentes generaría una desventaja para el universo de acreedores laborales.

El criterio busca mantener un trato igualitario entre personas con derechos de pago y prelación similares dentro de los procedimientos de concurso mercantil.

En total, entre AHMSA y MINOSA se reconocen 13 mil 907 trabajadores en las listas finales autorizadas.

Sin embargo, las cifras no representan un pago inmediato, debido a que la resolución establece que los recursos estarán sujetos a la obtención de dinero mediante la venta de las empresas como unidades productivas.

El acuerdo señala que los pagos podrán efectuarse con los recursos obtenidos por la venta de AHMSA y MINOSA como unidades productivas en marcha.

También podrán utilizarse recursos que ya se encuentren en poder de la Sindicatura provenientes de ventas previamente autorizadas dentro de los concursos mercantiles.

La jueza Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República Mexicana, firmó electrónicamente la resolución emitida el 7 de septiembre.

La autorización de las listas finales constituye un nuevo paso dentro del concurso mercantil de AHMSA y MINOSA, al quedar definidos los montos laborales que serán considerados para un eventual reparto de recursos. El pago efectivo dependerá de la masa disponible y de los resultados del proceso de venta de los activos como unidad productiva.