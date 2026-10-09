Jueza niega a CIESA 90 días más para concretar compra de AHMSA

La autoridad judicial determinó que otorgar más tiempo al interesado pondría en riesgo la seriedad del procedimiento de enajenación

La jueza Ruth Haggi Huerta García rechazó conceder a Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S.A. de C.V. (CIESA), una ampliación de 90 días naturales para concretar la compra de AHMSA y MINOSA, por lo que mantuvo el 13 de octubre como fecha límite para presentar la garantía de seriedad de su oferta.

Mediante un acuerdo fechado el 8 de octubre, correspondiente a los concursos mercantiles 19/2023 y 77/2022, la autoridad judicial determinó que otorgar más tiempo al interesado pondría en riesgo la seriedad del procedimiento de enajenación, luego de que solicitara un plazo adicional para revisar aspectos de ambas compañías.

CIESA ya conocía la situación de las empresas

En la resolución, la jueza tomó en cuenta que durante la audiencia pública del 25 de septiembre se presentó una propuesta económica superior al precio mínimo establecido en las bases de la subasta, equivalente al 85 por ciento del avalúo de los activos.

Sin embargo, el postor no presentó documentos que acreditaran su solvencia económica ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos, aunque aseguró, bajo protesta de decir verdad, que contaba con el dinero suficiente para concretar la operación.

La sindicatura informó al juzgado que CIESA había tenido acceso previo a información técnica, financiera, jurídica, operativa, ambiental y regulatoria de AHMSA y MINOSA, proporcionada tanto en español como en inglés.

Con esos antecedentes, la autoridad consideró improcedente otorgar otros tres meses al interesado y determinó que la solicitud no modifica las condiciones ni los plazos establecidos para continuar con la venta.

Trabajadores, afectados por el retraso

El acuerdo judicial advierte que prolongar el procedimiento repercute en las partes involucradas, particularmente en los 13,907 trabajadores de AHMSA y MINOSA, cuyos créditos laborales tienen prioridad de pago dentro del concurso mercantil.

Asimismo, la jueza señaló que la demora ha impedido avanzar en el pronunciamiento relacionado con el consorcio propuesto por dos acreedores garantizados, dentro del proceso para enajenar los activos siderúrgicos y mineros.

Por lo tanto, CIESA y los demás postores calificados deberán cumplir con la presentación de la garantía de seriedad a más tardar el 13 de octubre, sin que exista una prórroga autorizada.

El cumplimiento de este requisito constituye uno de los pendientes para dar continuidad al procedimiento judicial de venta de las empresas, cuya resolución mantiene en expectativa a trabajadores y acreedores.