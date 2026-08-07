Juez gira orden de aprehensión contra Chad “N” por feminicidio

La Fiscalía de Coahuila informó que un juez libró una orden de aprehensión contra Chad “N”, señalado como presunto responsable del ataque ocurrido en Saltillo

Un juez de control libró una orden de aprehensión contra Chad “N” por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio y homicidio calificado, relacionados con el ataque ocurrido en un domicilio de la colonia Espinoza Mireles de Saltillo, informó la Fiscalía General del Estado.

La autoridad precisó que la orden fue emitida dentro de la Causa Penal 547/2026JEVF y será cumplimentada de manera inmediata, por lo que el imputado será trasladado en las próximas horas a la capital coahuilense para ser puesto a disposición del juez que lo requiere e iniciar el proceso penal en su contra.

Chad “N” fue detenido el martes en el municipio de Piedras Negras, luego de un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales, cuando presuntamente intentaba abandonar el país tras el ataque en el que perdieron la vida Ana Laura de León Morín, de 44 años; Laura Jaquelín Morín de León, de 23 años; y Emanuel Montero Gómez, de 44 años. Además, Litzi Mora de León, exesposa del imputado, resultó gravemente lesionada.

Durante su huida, el presunto agresor también sustrajo a su hijo de tres años, quien fue localizado sano y salvo por las autoridades.

La Fiscalía informó que, desde el momento de su rescate, el menor quedó bajo la protección de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), institución que mantiene su resguardo y que también participará en su traslado a Saltillo, acompañado por un familiar, con el objetivo de garantizar la protección integral de sus derechos.

La dependencia estatal señaló que continuará informando sobre el avance del procedimiento conforme se desarrollen las actuaciones judiciales.