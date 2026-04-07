Juego con Causa en Ramos Arizpe une béisbol y solidaridad

Cada boleto del partido Saraperos vs. Sultanes de 7 de abril apoyará al DIF municipal en la compra de aparatos ortopédicos para personas en situación vulnerable

Un partido de béisbol puede convertirse en algo más que entretenimiento: en Ramos Arizpe, cada boleto vendido este martes 7 de abril representa la posibilidad de que una persona recupere movilidad y mejore su calidad de vida.

El llamado Juego con Causa 2026, que enfrentará a los Saraperos de Saltillo y los Sultanes de Monterrey en el Estadio Francisco I. Madero, tiene como objetivo recaudar recursos para la adquisición de aparatos ortopédicos a través del DIF municipal.

Detrás del evento, explicaron autoridades, existe una demanda constante de apoyos como sillas de ruedas, muletas y otros dispositivos que, en muchos casos, son inaccesibles para familias en situación vulnerable.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de actividades buscan convertir la participación ciudadana en beneficios tangibles, al vincular el deporte con acciones de apoyo social.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF, Teresita Escalante Contreras, indicó que los recursos obtenidos se destinarán directamente a cubrir estas necesidades, tanto en la zona urbana como en comunidades rurales.

El encuentro está programado a las 19:30 horas y los boletos continúan disponibles en plataformas digitales y puntos físicos, con opciones accesibles para distintos públicos.

Más allá del espectáculo deportivo, el evento se plantea como una estrategia para movilizar a la comunidad en torno a una causa concreta, donde la asistencia al estadio se traduce en apoyo directo para quienes enfrentan limitaciones físicas.

En un contexto donde los sistemas de asistencia social suelen ser insuficientes frente a la demanda, este tipo de iniciativas buscan cerrar brechas a través de la participación colectiva.