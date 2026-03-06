Judicializa Coahuila más de 3,700 casos de violencia a mujeres

Se informó que resultados derivan de una estrategia de coordinación entre corporaciones policiales, ministerios públicos e instituciones de atención a víctimas

A unos días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), la Fiscalía para las Mujeres y la Niñez de Coahuila informó que durante 2025 se judicializaron más de 3,700 casos de violencia, además de que cerca de 2,900 agresores fueron detenidos por distintos delitos relacionados con agresiones contra mujeres.

La titular de esta área especializada, Katy Salinas Pérez, explicó que estos resultados derivan de una estrategia de coordinación entre corporaciones policiales, ministerios públicos e instituciones de atención a víctimas.

Uno de los cambios más relevantes, señaló, ha sido la respuesta policial ante llamadas de emergencia al 911 por violencia familiar, ya que anteriormente muchas de estas situaciones se consideraban únicamente conflictos domésticos y no derivaban en la detención del agresor.

Actualmente, las autoridades han logrado duplicar las detenciones relacionadas con estas llamadas, lo que ha permitido avanzar en el acceso a la justicia para las víctimas.

La fiscal también informó que, como parte de las medidas de protección a mujeres en situación de riesgo, se recuperaron 56 armas de fuego en domicilios donde las víctimas habían denunciado amenazas por parte de sus agresores.

Asimismo, explicó que el año pasado 36 mujeres en riesgo inminente fueron trasladadas al refugio estatal, donde recibieron protección y atención especializada para resguardar su integridad y la de sus hijos.

Salinas Pérez reconoció que, pese a los avances institucionales, la violencia contra las mujeres sigue siendo un desafío estructural, vinculado a desigualdades históricas que colocan a muchas mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

En ese contexto, señaló que el 8 de marzo debe ser también un momento de reflexión social sobre la igualdad y el acceso a la justicia con perspectiva de género, al subrayar que el objetivo de las instituciones es garantizar que ninguna mujer, niña o niño viva violencia en el estado.

Finalmente, reiteró que la fiscalía mantiene abiertas sus puertas para trabajar con colectivos, organizaciones y víctimas, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención, atención y sanción de la violencia de género en Coahuila.