Jubilan a 130 caballos con programa 'De la Herradura al Motor'

Torreón jubiló a 130 caballos y burros del trabajo de tracción con el programa “De la Herradura al Motor”, que busca bienestar animal y apoyar a sus familias.

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En un hecho que se vuelve histórico para Torreón, a partir de este día un total de 130 equinos dejarán las actividades de tracción,como parte del programa municipal “De la Herradura al Motor”, que busca el bienestar animal, sin afectar el ingreso de las familias que dependen de esta actividad. El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó el evento de jubilación de los burritos y caballos, mismos que serán adoptados por personas que garanticen su cuidado.



El presidente municipal resaltó que la iniciativa se consolidó con la participación de la Defensoría Animalista Laguna. Explicó que el propósito es generar mejores y más dignas fuentes de trabajo, en un esquema en el que Torreón avanza en la modernización y el bienestar animal forma parte del progreso de la ciudad.



“Se trata de una transición a la modernidad que se da de manera ordenada, responsable y humana, que hace de esta actividad una más segura, productiva y digna para quienes dependen de ella para llevar el sustento a sus hogares”, expresó el edil.





Indicó que la inversión es de alrededor de 17 millones de pesos, que permitirá la sustitución de carromatos de tracción animal por unidades motorizadas. El programa además contempla la capacitación de los participantes, quienes además acceden a otros beneficios como su licencia de manejo, casco, y diversos programas de salud.



Riquelme Solís reiteró que hoy Torreón vive una etapa de estabilidad y de crecimiento, donde se trabaja todos los días para fortalecer la seguridad, impulsar la infraestructura y generar mejores oportunidades para las familias. En ese sentido, destacó el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez, quien en materia de atención animal, también ha manifestado el compromiso de su gobierno para la protección de los seres sintientes.

“Programas como De la Herradura al Motor demuestran que con trabajo en equipo se construyen soluciones que benefician a las familias, que mejoran la imagen urbana,fortalecen la movilidad, y promueven el bienestar animal”, externó el edil.

Dentro del programa, se contempla también un esquema de adopción responsable y seguimiento permanente para que los equinoscontinúen su vida en condiciones adecuadas y alejados del trabajo de la atracción, del cual el presidente municipal y el senador Gabriel Elizondo, formaron parte con la firma de tenencia responsable de “panchito” y “duranguito”.

Por su parte, Fernando Villarreal Cuéllar, director general de Servicios Públicos, dijo que la inversión está cubierta mediante un esquema de intercambio por 22 camiones correspondientes a la antigua concesión de PASA. “Previo a la entrega de los motocarros, se realizaron capacitaciones que iniciaron desde principios de año con distintos grupos de participantes para enseñarles el correcto uso, manejo y operación de estos nuevos vehículos”.



Estuvieron también presentes: Verónica Martínez, Diputada Federal; Susana Estens de la Garza, secretaria de Medio Ambiente en el Estado; Jorge Arturo Valdés, Diputado local; Eduardo Olmos Castro, secretario del Ayuntamiento; Rodolfo González Torres, Defensoría Animalista Laguna; Claudia Leza, representante de Coahuila de la Confederación Nacional de los Derechos de los Animales; y Jesús Armando Flores, beneficiario.