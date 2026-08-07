Juan Fernando permanece bajo observación tras una cirugía

El IMSS informó que el paciente permanece en recuperación, mientras su familia espera conocer su evolución durante las próximas 48 horas.

Juan Fernando Zepeda Espinoza, el joven cuya familia denunció una presunta negligencia médica tras complicaciones derivadas de una canalización en la Clínica 1 del IMSS en Saltillo, fue sometido a una cirugía de aproximadamente ocho horas para intentar salvar su mano.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, su madre, Sabina Espinoza, informó que la intervención concluyó durante la noche y explicó que las siguientes 48 horas serán determinantes para conocer si el procedimiento fue exitoso y cómo evoluciona el paciente.

La mujer agradeció las muestras de apoyo y las oraciones recibidas, al tiempo que señaló que su hijo aún deberá enfrentar otras complicaciones de salud relacionadas con la pancreatitis que originó su hospitalización, además de una cirugía de vesícula que permanece pendiente.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que, después de haber sido trasladado el pasado domingo a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 34 de Monterrey para estudios y valoración especializada, el paciente regresó al Hospital General de Zona No. 2 de Saltillo.

La institución detalló que la intervención quirúrgica fue realizada por especialistas en Angiología, Traumatología y Cirugía Plástica, quienes atendieron las complicaciones que presenta en la extremidad afectada.

El IMSS agregó que Juan Fernando permanece en proceso de recuperación y bajo vigilancia médica para evaluar su evolución clínica, mientras personal de la Delegación, de la Jefatura de Prestaciones Médicas, de la Coordinación de Orientación y Atención al Derechohabiente y del Hospital General de Zona No. 2 mantiene comunicación permanente con la familia para informarles sobre su estado de salud y el tratamiento que continuará en los próximos días.

El caso generó inconformidad entre familiares y amigos del paciente, quienes previamente realizaron una manifestación sobre el bulevar Antonio Narro, en Saltillo, para exigir una investigación por la presunta negligencia médica que, aseguran, puso en riesgo la mano del joven de 25 años.