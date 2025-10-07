Jóvenes resulta lesionado tras accidente de moto en Ramos Arizpe

El conductor del vehículo sufrió probable luxación en el hombro, aunque se mantuvo consciente durante la atención de los socorristas

Un menor de 12 años resultó con lesiones de consideración luego de que la motocicleta en la que viajaba derrapara tras impactarse contra una camioneta, sobre el bulevar Magisterio, en la colonia Parajes del Valle, en Ramos Arizpe.

De acuerdo con el reporte preliminar, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta, identificado como Axel Uriel, de 16 años, no logró evitar la colisión con una camioneta y terminó impactándose en la parte trasera del vehículo, provocando que ambos cayeran al pavimento.

El acompañante, Abraham Zaid, de 12 años, con domicilio en la colonia Valle Poniente, presentó probable fractura de fémur derecho y fracturas en tibia y peroné de la pierna izquierda, por lo que fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Ramos Arizpe y posteriormente trasladado a un hospital para su valoración médica.

El conductor, residente del mismo sector, sufrió probable luxación en el hombro, aunque se mantuvo consciente durante la atención de los socorristas.

Se informó que únicamente él portaba casco de protección al momento del accidente. La motocicleta involucrada fue retirada del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe tomaron conocimiento de los hechos y confirmaron que el joven de 16 años fue trasladado al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a los motociclistas a usar casco y evitar transportar menores de edad, a fin de prevenir accidentes graves y salvaguardar la integridad de los usuarios de este tipo de vehículos.