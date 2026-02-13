Jóvenes regios se intoxican con brownies 'mágicos' en Parras

Dos jóvenes originarios de Nuevo León comenzaron a presentar problemas de salud, preocupando a sus compañeros que llamaron a los cuerpos de emergencia.

La fiesta terminó para un par de jóvenes en el hospital de Parras, Coahuila después de que presentaron una severa intoxicación tras consumir brownies con cannabis.

Varios jóvenes pasaron la tarde de este miércoles conviviendo en un domicilio de la calle Cuauhtémoc, en el centro de la ciudad, mientras disfrutaban de brownies en donde el ingrediente principal fue la mariguana.

Sin embargo, dos de ellos comenzaron a presentar problemas de salud, preocupando a sus compañeros que llamaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al sitio y brindaron los primeros auxilios a dos jóvenes de 19 años de edad, sin embargo, debido a la gravedad de la intoxicación se determinó trasladarlos de emergencia al Centro de Salud de la localidad.

Trasciende que los jóvenes intoxicados con cannabis son originarios de Monterrey, Nuevo León, pero hasta el momento no han sido identificados.

¿Qué son los brownies mágicos?

Los llamados "brownies mágicos" son alimentos preparados con cannabis, generalmente mezclando mantequilla o aceite infusionado con marihuana en la receta. A diferencia de fumarla, cuando se consume en comida el efecto tarda más en aparecer (entre 30 minutos y 2 horas), pero suele ser más intenso y prolongado, lo que puede provocar que las personas ingieran más cantidad de la debida al no sentir efectos inmediatos.

Intoxicación

La intoxicación por cannabis puede incluir síntomas como ansiedad intensa, taquicardia, mareo, vómito, desorientación, crisis de pánico, alucinaciones y, en casos más severos, pérdida de conciencia. Aunque las muertes por consumo exclusivo de cannabis son poco comunes, una sobredosis puede generar complicaciones médicas importantes, especialmente en jóvenes, personas con padecimientos cardíacos o cuando se combina con alcohol u otras sustancias.

¿Se castiga este consumo?

Comer brownies con cannabis no es un delito penal por sí mismo si es simplemente consumo personal y no hay indicios de venta o distribución.

Aunque no haya delito penal por su consumo, en algunos casos las autoridades pueden aplicar multas o sanciones administrativas dependiendo de la cantidad que se tenga y de sí se considera que se transporta sin fines personales.

Si se determina que los brownies se prepararon para vender o compartir comercialmente, o que hay intención de distribución, esto sí puede considerarse un delito federal contra la salud, con posibles penas de prisión y multas significativas.