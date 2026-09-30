Jóvenes pueden tramitar su credencial del INE en el Distrito 8

Martínez Plasencia recordó que el módulo fijo de atención ciudadana se encuentra en Plaza Ramos, en el área del estacionamiento

Los jóvenes de 17 años que cumplan la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2027 ya pueden tramitar anticipadamente su credencial para votar en los módulos del Instituto Nacional Electoral (INE) correspondientes al Distrito Federal 8, con cabecera en Ramos Arizpe.

María Elena Martínez Plasencia informó que esta disposición forma parte de la Campaña Anual Intensa de Credencialización, iniciada el 1 de septiembre, con la finalidad de que quienes votarán por primera vez puedan obtener su identificación antes de la próxima jornada electoral.

Trámite anticipado concluirá en enero de 2027

La funcionaria explicó que no es necesario esperar a cumplir los 18 años para iniciar el trámite, siempre que el solicitante alcance esa edad, como máximo, el día de las elecciones. El plazo nacional para realizar la inscripción anticipada concluirá el 25 de enero de 2027.

Para solicitar la credencial se requiere presentar tres documentos originales: acta de nacimiento, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses e identificación con fotografía.

En el caso de los jóvenes que todavía no cuentan con una identificación fotográfica aceptada por el instituto, existe la posibilidad de acudir acompañados de dos testigos con credencial para votar vigente, quienes deberán cumplir los requisitos establecidos por el INE para corroborar su identidad.

Módulo fijo atiende en Plaza Ramos

Martínez Plasencia recordó que el módulo fijo de atención ciudadana se encuentra en Plaza Ramos, en el área del estacionamiento, con horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los interesados pueden acudir con cita o directamente al módulo. Sin embargo, quienes programen previamente su atención tendrán prioridad, al igual que adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.

Módulos itinerantes recorren comunidades rurales

La campaña también busca acercar los servicios a las comunidades rurales mediante dos módulos itinerantes que recorren las localidades pertenecientes al Distrito 8, entre ellas las de Ramos Arizpe, Parras, General Cepeda, Matamoros, Viesca y Arteaga.

Las fechas y sedes de atención de estas unidades se establecen mediante un calendario aprobado por la Comisión Distrital de Vigilancia y se difunden a través de las redes sociales de las juntas Distrital y Local del INE.

Además de las inscripciones por primera vez, durante esta campaña se pueden realizar cambios de domicilio, correcciones de datos, reposiciones por extravío y renovaciones de credenciales vencidas.

Martínez Plasencia destacó que es importante aprovechar el periodo de actualización, debido a que la credencial constituye tanto un documento de identificación oficial como un requisito para ejercer el derecho al voto.

Para consultar la ubicación de los módulos, verificar requisitos o programar una cita, la ciudadanía puede comunicarse gratuitamente a INETEL, al 800 433 2000.