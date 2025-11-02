Jóvenes lesionadas tras impactarse contra negocio en Monclova

Por conducir en estado de ebriedad, al menos dos jóvenes resultaron lesionadas al impactarse contra un negocio de la colonia Chapultepec

Dos jóvenes protagonizaron un fuerte accidente tras impactarse contra un negocio de Monclova al conducir en estado de ebridad durante la madrugada de este sábado.

Esto sucedió en el boulevard Francisco I. Madero, a la altura de la colonia Chapultepec, donde según las autoridades, la conductora perdió el control del vehículo hasta proyectarse contra un negocio de comida.

El frente del establecimiento quedó con severos daños en su estructura, mientras que las ocupantes resultaron lesionadas.

Paramédicos de la Cruz Roja en conjunto con el Grupo de Rescate y Urgencias Médicas arribaron al sitio para atender a las afectadas y trasladarlas para que recibieran la atención correspondiente.

Se presume que el automóvil se reportó como perdida total.