Jóvenes entregan 102 informes tras observar elección en Coahuila

Los participantes de 10 municipios expusieron experiencias y propuestas para mejorar futuros procesos electorales durante el Foro Juvenil Estatal del IEC

Un total de 102 informes elaborados por jóvenes de 10 municipios de Coahuila fueron recibidos por el Instituto Electoral de Coahuila como resultado de su participación como observadores durante el Proceso Electoral Local 2025-2026.

Los documentos incluyen observaciones sobre el desarrollo de la votación, visitas a casillas, recorridos y aspectos que, desde la perspectiva de los participantes, podrían mejorarse en futuros procesos electorales.

Leticia Bravo Ostos, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana del IEC, informó que los reportes forman parte del programa Embajadoras y Embajadores de la Democracia, mediante el cual jóvenes pudieron conocer directamente distintas etapas de la organización electoral.

Los resultados fueron presentados durante el Foro Juvenil Estatal de Embajadoras y Embajadores de la Democracia, donde los participantes expusieron propuestas y experiencias derivadas de su intervención como observadores.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, consejero presidente provisional del IEC, señaló que el programa busca acercar a las juventudes al funcionamiento de las elecciones y explicar el papel de la observación ciudadana dentro de estos procesos.

Durante el encuentro, Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera electoral del INE, destacó la participación juvenil y señaló que Coahuila es el único estado que cuenta con un programa de estas características enfocado en acercar a jóvenes a las instituciones electorales.

Humphrey llamó a los participantes a mantener su involucramiento en asuntos públicos más allá de las jornadas electorales y utilizar estos espacios para conocer cómo funcionan las instituciones.

Los jóvenes también plantearon áreas de oportunidad relacionadas con los mecanismos de participación ciudadana y el conocimiento integral del proceso electoral, desde su preparación hasta el desarrollo de la votación.

En el foro participaron además representantes del INE, Tribunal Electoral del Estado, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, universidades y organizaciones civiles.