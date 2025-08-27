Jóvenes de Saltillo combinan estudio y trabajo para lograr metas

Cada vez más adolescentes en Saltillo trabajan mientras estudian para apoyar a sus familias y cubrir gastos de transporte, colegiaturas y materiales escolares

Cada vez más adolescentes en Saltillo han decidido combinar el trabajo con sus estudios, con el objetivo de apoyar a sus familias y asegurar la continuidad de su formación académica.

De acuerdo con testimonios de estudiantes de preparatoria y universidad, muchos de ellos laboran en comercios, restaurantes y empresas de servicio, lo que les permite cubrir gastos como transporte, materiales escolares o colegiaturas.

Aunque reconocen que no es sencillo dividir el tiempo entre la escuela y el empleo, destacan que la experiencia les ha brindado disciplina, responsabilidad y una visión más clara sobre el valor del esfuerzo.

“Salgo de clases y me voy directo al trabajo; a veces es cansado, pero sé que estoy invirtiendo en mi futuro”, compartió una alumna de preparatoria que trabaja en atención al cliente.

Otro estudiante universitario que se desempeña como repartidor comentó que su meta es terminar la carrera en ingeniería y que el empleo le ha permitido pagar parte de la colegiatura.

El dinero que gano no es mucho, pero con eso cubro mis pasajes y algunos materiales. Mis papás me apoyan en lo demás, pero yo quiero aportar también”, señaló.

En el caso de una joven que estudia comunicación y labora en un call center, explicó que la experiencia laboral también le ha abierto puertas.

Me ha servido para conocer cómo es un ambiente formal de trabajo, entender la importancia de la puntualidad y el compromiso.

Son cosas que después me van a servir cuando termine la carrera”, dijo.

Autoridades educativas locales resaltan que este fenómeno refleja el compromiso de los jóvenes con sus estudios y su capacidad para adaptarse a los retos actuales.

Asimismo, instituciones escolares han reforzado programas de becas y apoyos para que más estudiantes puedan continuar con sus proyectos académicos y reducir la deserción escolar.

En Saltillo, historias como estas muestran que la juventud no solo se prepara en las aulas, sino también en la vida diaria, donde aprenden a valorar el esfuerzo y la constancia como herramientas para alcanzar sus metas profesionales.