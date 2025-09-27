Jóvenes de Ramos Arizpe realizan jornada ambiental

Jóvenes realizaron limpieza, reforestación y mantenimiento en la Plaza Tula, colonia Analco 1, como parte de su servicio social con apoyo del CIJ

Decenas de jóvenes participaron este viernes en una jornada ambiental en la Plaza Tula de la colonia Analco 1, donde realizaron labores de limpieza, reforestación y mantenimiento como parte de su servicio social y en coordinación con el Centro de Integración Juvenil.

La actividad fue organizada por la Dirección de Juventud en conjunto con la Secretaría de Embellecimiento Urbano y la Dirección de Ecología, con el objetivo de mejorar los espacios públicos y fomentar la participación ciudadana en temas de cuidado del medio ambiente.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la relevancia de estas acciones y el papel de los jóvenes en la transformación de la comunidad.

Señaló que su participación refleja el compromiso con el bien común y fortalece la identidad de Ramos Arizpe como un municipio que apuesta por el progreso social en todos los ámbitos.

“Estas actividades no solo impactan en la calidad de vida de los habitantes al recuperar áreas comunes, sino que también generan entre los jóvenes valores de responsabilidad social, identidad comunitaria y conciencia ambiental” señaló el edil.

La jornada ambiental forma parte de las estrategias del municipio para impulsar la formación de nuevas generaciones como agentes de cambio, reforzando la idea de que la mejora del entorno es tarea de todos.