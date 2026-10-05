Jóvenes de Casa Hogar disfrutan visita a la Feria de Torreón

La presidenta honoraria señaló que este tipo de actividades permite a los jóvenes disfrutar de momentos especiales y construir recuerdos positivos

Jóvenes de Casa Hogar disfrutaron de una tarde de diversión y convivencia en la Feria de Torreón, donde asistieron a los juegos mecánicos, presenciaron el espectáculo Illusion On Ice y compartieron una cena en el stand de APollos DIF, acompañados por la presidenta honoraria de DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda.

Actividades recreativas contribuyen al bienestar de los jóvenes

Durante la visita, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir nuevas experiencias y compartir momentos de esparcimiento. Selina Bremer destacó la importancia de generar espacios recreativos que contribuyan al bienestar emocional y al desarrollo integral de quienes reciben atención en Casa Hogar.

La presidenta honoraria señaló que este tipo de actividades permite a los jóvenes disfrutar de momentos especiales y construir recuerdos positivos. Casa Hogar brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes bajo el cuidado de DIF Torreón, con servicios de alimentación, salud, formación y actividades recreativas, culturales y deportivas.

DIF Torreón agradece el apoyo para realizar la visita

DIF Torreón agradeció a Espectaculares García y a la Feria de Torreón por sumarse a esta iniciativa y hacer posible la experiencia, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la convivencia y el bienestar de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.