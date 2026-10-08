Jóvenes de barrio encuentran nuevas opciones en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, destacó que el programa “De Calle por Cancha” está generando resultados positivos al permitir que jóvenes que antes pertenecían a grupos rivales ahora convivan y compitan dentro de espacios deportivos, dejando atrás las confrontaciones en la vía pública.
Señaló que la estrategia no se limita al deporte, sino que busca acercar a los muchachos a distintas actividades que les permitan desarrollar nuevas habilidades.
Díaz González explicó que varios de estos jóvenes también han comenzado a mostrar interés por la cultura, particularmente por la lectura, como resultado del acercamiento que personal de la Comisaría de Seguridad y Desarrollo Social ha establecido con los distintos grupos de barrio.
El objetivo, dijo, es generar confianza y ofrecer alternativas que involucren a los jóvenes y posteriormente a sus madres y padres, para fortalecer la convivencia en sus comunidades.
Mientras las canchas se convierten en puntos de encuentro donde la rivalidad queda dentro del juego y los participantes aprenden a respetar triunfos y derrotas, este fin de semana se realizará otro encuentro entre jóvenes de barrio en Saltillo.
La intención es continuar utilizando el deporte, la cultura y otras actividades como herramientas para transformar espacios de conflicto en lugares de convivencia.