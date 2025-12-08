Jóvenes a bordo de una motocicleta se caen en Viesca; uno muere

El resto de los involucrados resultaron con heridas de gravedad, por lo que personal de diversas corporaciones acudieron a brindarles auxilio inmediato

Un joven de 19 años perdió la vida y tres personas más resultaron lesionadas tras ser partícipes de un accidente registrado la mañana de este domingo, en el municipio de Viesca.

Esto sucedió cuando estas cuatro personas se trasladaban a bordo de una motocicleta, cuando un fuerte impacto provocó que uno de ellos perdiera la vida a la altura de Villa de Bilbao.

El resto de los involucrados resultaron con heridas de gravedad, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindarles la atención médica necesaria.

Autoridades acudieron hasta el sitio para realizar las investigaciones correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades.