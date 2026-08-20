Joven utiliza rejilla en alcantarilla como vivienda

Esta situación representa un riesgo tanto para él como para quienes transitan por la zona, debido a la profundidad y las condiciones del conducto

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Lo que inicialmente fue reportado como el robo de una rejilla de alcantarilla sobre el bulevar Antonio Cárdenas, a la altura de la colonia Miravalle, tomó un giro inesperado luego de que el equipo de Info7 descubriera que el hueco también es utilizado por un joven como acceso a un canal de desagüe pluvial.

Joven utiliza el canal como refugio

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, un hombre identificado como Hugo suele permanecer al interior del canal y entra y sale por el espacio donde falta el enrejillado.

Esta situación representa un riesgo tanto para él como para quienes transitan por la zona, debido a la profundidad y las condiciones del conducto.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la situación de algunas personas que han encontrado en los canales pluviales un lugar para refugiarse.

Aunque elementos de Seguridad Pública han realizado recorridos para retirar a quienes ingresan a estos espacios, algunos regresan y aprovechan aberturas o daños en las estructuras para volver al interior.

Advierten peligro durante temporada de lluvias

El mayor riesgo se presenta durante la temporada de lluvias, cuando estos canales pueden registrar fuertes corrientes de agua y convertirse en una trampa mortal para quienes permanecen dentro. Por ello, vecinos y testigos hacen un llamado a las autoridades para atender tanto el desperfecto de la alcantarilla como la situación de las personas que utilizan estos ductos como refugio.