Joven se disculpa por agredir a un cachorro en Saltillo

El involucrado explicó que su reacción fue una forma de corregir al animal y aseguró que en ningún momento buscó provocarle lesiones de gravedad

Luego de ser identificado a través de un video que circuló en redes sociales, el joven señalado por agredir a un cachorro de su propiedad en Saltillo decidió dar la cara y reconocer lo sucedido, ofreciendo una disculpa pública por los hechos registrados el pasado domingo 18 de octubre, en las inmediaciones del ICATEC, sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Video de la agresión generó críticas y peticiones de sanción

El involucrado explicó que su reacción fue una forma de corregir al animal y aseguró que en ningún momento buscó provocarle lesiones de gravedad.

Sin embargo, la grabación de las cámaras de vigilancia, donde aparece persiguiendo al pequeño perro para posteriormente golpearlo y patearlo, generó una ola de críticas y peticiones ciudadanas para que el caso no quede sin consecuencias.

Joven asegura que responderá ante las autoridades

Ante los señalamientos, el joven manifestó que está dispuesto a presentarse ante las autoridades y responder por su comportamiento.

La denuncia fue promovida por Dayana Alvarado ante el área ambiental de la Policía Municipal, instancia a la que corresponderá dar seguimiento al reporte y determinar, conforme a las investigaciones, si procede alguna sanción por presunto maltrato animal.