Joven saltillense de 22 años se consolida en el mundo de la foto

Erick Ojeda se ha convertido en un referente emergente en el mundo de la fotografía en Saltillo, consolidando una trayectoria que promete seguir creciendo

En el marco del Día de la Fotografía, la trayectoria de Erick Ojeda, joven saltillense de 22 años, resalta como ejemplo de dedicación y pasión en este arte.

Ojeda expresó que para él la fotografía representa mucho más que un oficio, pues asegura que es su vida y su manera de capturar momentos únicos que, con el tiempo, se convierten en recuerdos valiosos.

“Es mi pasión, mi forma de dejar huella en la historia de las personas”, señaló.

Desde temprana edad descubrió su amor por la cámara y aún recuerda con nostalgia que su primera herramienta fue una Canon, la cual marcó sus inicios en esta disciplina.

Hoy, con una Sony más avanzada, continúa perfeccionando su estilo y distinguiéndose por su habilidad de captar instantes irrepetibles.

El joven destacó su diferenciador en el medio es precisamente la capacidad de atrapar emociones y situaciones que, de otra forma, se perderían en el tiempo.

“Una fotografía puede ser la última sonrisa de alguien, un abrazo que nunca se repetirá o un instante que solo dura un segundo, pero que se convierte en eterno a través de una imagen. Eso es lo que me inspira a seguir”, compartió.

Ojeda comentó que para él cada proyecto tiene un valor especial, pues no se trata únicamente de disparar una cámara, sino de entender el contexto y la emoción del momento.

“Cuando alguien me pide una sesión, lo que busco no es solo una buena toma, sino que la persona al verla diga: ‘así me sentía ese día’. La fotografía tiene que transmitir, no quedarse en lo superficial”, afirmó.

Asimismo, recordó que en su camino no todo ha sido sencillo, pues como joven fotógrafo ha enfrentado críticas y retos. Sin embargo, considera que esas experiencias lo han fortalecido.

“Al inicio había quienes me decían que no viviría de esto, que era solo un pasatiempo. Hoy puedo decir que la fotografía me ha abierto puertas y me ha permitido conocer personas y lugares que jamás imaginé”, señaló.

Con apenas 22 años, Erick Ojeda se ha convertido en un referente emergente en el mundo de la fotografía en Saltillo, consolidando una trayectoria que promete seguir creciendo y que lo posiciona como una de las voces jóvenes más destacadas en este arte.