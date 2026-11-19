La conductora recibió atención de paramédicos y decidió permanecer en el lugar para realizar los trámites con la aseguradora.

Una mujer de aproximadamente 25 años resultó con lesiones leves después de que un tráiler impactara el automóvil que conducía sobre el Libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, en dirección hacia Ramos Arizpe.

Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe, informó que el accidente ocurrió cuando la unidad de carga pesada circulaba por el carril central e impactó un vehículo Chevrolet Aveo gris que transitaba por el carril de baja velocidad.

A consecuencia del choque, la conductora perdió el control del automóvil, que terminó detenido en sentido contrario a la circulación. Personal de emergencia acudió al sitio para valorar a la mujer, quien presentó contusiones leves que no ameritaron su traslado a un hospital.

Después de recibir atención médica, la conductora decidió permanecer en el lugar para realizar los trámites correspondientes con la compañía aseguradora.

Para evitar riesgos a otros automovilistas, los vehículos involucrados fueron movilizados hacia un punto seguro mientras se esperaba la llegada de los representantes de las aseguradoras.

Elementos de la Policía Estatal quedaron a cargo de tomar conocimiento del accidente y efectuar las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

El percance dejó únicamente daños materiales y lesiones menores en la conductora del automóvil, de acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil municipal.