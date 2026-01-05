Joven muere tras caer hasta fondo de un arroyo en Ramos Arizpe

A pesar de las labores de rescate, el afectado perdió la vida por la fuerte caída minutos después de ser ingreso al hospital. Se estima que fue de siete metros

Un joven de 25 años perdió la vida la madrugada de este domingo, luego de sufrir un accidente automovilístico en el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de su cruce con el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los límites entre ambos municipios.

De acuerdo con cuerpos de emergencia, el percance ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el conductor de un automóvil compacto perdió el control de la unidad y cayó al fondo de un arroyo con una profundidad aproximada de siete metros, quedando atrapado dentro del vehículo.

Elementos de bomberos y paramédicos acudieron al sitio y utilizaron equipo hidráulico para liberar al conductor, quien fue trasladado en código rojo al Hospital General. Sin embargo, minutos después de su ingreso, personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales.

El fallecido fue identificado como Felipe Castañeda, de 25 años de edad, con domicilio en el municipio de Ramos Arizpe, quien conducía un vehículo Ford Fiesta, con placas EFL-064-B del estado de Coahuila.

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente.