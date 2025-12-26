Joven denuncia conflicto legal y familiar en Saltillo

La joven señala que desde hace tres meses no vive con su madre, tras haberla denunciado junto con su hermana por presunta violencia familiar,

Luego de que la Fiscalía General del Estado emitiera un reporte de búsqueda por la presunta desaparición de Regina Macías Barragán, de 17 años, la propia joven difundió un video en el que niega estar desaparecida, afirma encontrarse a salvo y señala que el reporte es falso, derivado de un conflicto familiar y legal en curso.

De acuerdo con la ficha oficial, Regina fue reportada como no localizada desde el 22 de diciembre de 2025 en Saltillo.

Sin embargo, horas después, la joven y su hermana María José Macías Barragán difundieron testimonios públicos en los que aseguran que Regina se encuentra en buen estado, acompañada de familiares, y que el reporte habría sido interpuesto por su madre, Cynthia Barragán Martínez.

En su declaración, Regina Macías señala que desde hace tres meses no vive con su madre, tras haberla denunciado junto con su hermana por presunta violencia familiar, y que la guardia y custodia había sido otorgada a su media hermana Eva Cecilia Macías, quien fungía como tutora legal.

Afirma que recientemente un juez determinó devolver la custodia a su madre, sin que ellas fueran escuchadas en audiencia.

Por su parte, María José Macías relató que también denunció a su madre por presunto abuso psicológico y físico, y que su situación derivó en internamiento psiquiátrico y múltiples intentos de suicidio, hechos que atribuye al entorno familiar previo.

Ambas jóvenes manifestaron temor por su seguridad y pidieron la intervención de las autoridades para garantizar su protección.

Las jóvenes señalaron públicamente que su madre Cynthia Barragán Martínez labora en el DIF, y que su pareja, Mario Alberto Contreras Díaz, trabaja en el área de transporte público, situación que afirman les genera preocupación por un posible uso de influencias.

En sus mensajes, responsabilizan a estas personas y a las autoridades estatales de cualquier riesgo que pudiera presentarse en su contra.

En el ámbito legal, indicaron que el juez que resolvió la restitución de la custodia fue Daniel Abraham González Esquivel, Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, a quien acusan de emitir la determinación sin escuchar a las menores.

Asimismo, señalaron que el caso cuenta con el acompañamiento del Fiscal General del Estado, Federico Fernández, a quien mencionan como la autoridad que actualmente tiene conocimiento del tema.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado oficialmente la cancelación del reporte de búsqueda, ni ha emitido una postura pública sobre las declaraciones de las jóvenes o el proceso legal señalado.

Las autoridades mantienen habilitados los canales institucionales para cualquier información relacionada con el caso.

Las jóvenes hicieron un llamado a que su situación sea revisada con imparcialidad, se escuchen sus testimonios y se priorice su integridad física y emocional, solicitando que el conflicto se atienda con perspectiva de derechos de la niñez y adolescencia.