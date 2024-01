Joven denuncia a antro de Saltillo por 'bodyshaming'

El pasado 11 de enero, una joven llamada Cecilia a través de su cuenta de Facebook denunció públicamente a un antro de Saltillo, Coahuila, presunta discriminación, lo que ha generado revuelo en redes sociales.

Cecilia relató que a ella y sus amigas no las dejaban entrar, alegando problemas con la reservación que tenían. Pero para la joven fue presunta discriminación basada en su vestimenta y tipo de cuerpo.

“Llamaron a una de mis amigas dentro del establecimiento para decirle que me pidiera que me cerrara el saco que llevaba puesto. También le mencionaron que en caso de que me vieran dentro del lugar sin el saco se tomarían el derecho de SACARME”, escribió Cecilia en la publicación.

Una de sus amigas le preguntó a un RP del antro sobre la razón de esa orden, y este respondió que también se considera la apariencia. Algo que aumentó la indignación al señalar 'bodyshaming' y gordofobia, y lamentó que persistan este tipo de actitudes en pleno 2024.

"Sinceramente, no puedo creer que en pleno 2024 sigamos haciendo ‘bodyshaming’ como si fuéramos solo objetos de consumo. No les recomiendo que vayan a este lugar GORDOFÓBICO donde se inventan ‘dress code’ por tu tipo de cuerpo y te cancelan las reservaciones", expresó la joven.

La joven hizo un llamado a las personas para que no visiten y dejen de consumir en un antro "Gordofóbico" y "Misógino" como el Prive.

