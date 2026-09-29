Joven de 17 años muere tras choque frontal en la antigua Monclova

Un joven de 17 años murió tras un choque frontal entre su motocicleta y un Chevrolet Malibú sobre la carretera antigua a Monclova.

Un joven de 17 años perdió la vida durante la madrugada luego de que la motocicleta que conducía fuera impactada de frente por un automóvil sobre la carretera antigua a Monclova, a la altura de Congregación San Miguel.

La víctima fue identificada como Yosgart Vicente, quien se desplazaba en su motocicleta rumbo a su domicilio cuando ocurrió el accidente. El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Malibú blanco, conducido por Ángel de Jesús, de 23 años.

Según los primeros peritajes, el automóvil circulaba de poniente a oriente cuando presuntamente invadió el carril contrario y se produjo el choque frontal contra la motocicleta.

Tras el impacto, el motociclista salió proyectado varios metros y quedó sobre la carpeta asfáltica. El reporte movilizó a paramédicos de Protección Civil y elementos de Bomberos de Ramos Arizpe, quienes acudieron al sitio luego de la llamada al Sistema de Emergencias 911.

A su llegada, los cuerpos de auxilio revisaron al joven y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Policías municipales acordonaron el lugar para permitir que agentes de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. En tanto, el conductor del Chevrolet Malibú quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y las responsabilidades que correspondan.