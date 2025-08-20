Joven combina maternidad con sus estudios en el telebachillerato

La estudiante de 17 años acude todos los días a clases acompañada de su bebé de cuatro meses, Dereck, a quien cuida mientras continúa con su formación académica

En el Telebachillerato Comunitario de la colonia Omega, la historia de Alenci Nai, una joven de 17 años, se ha convertido en un ejemplo de perseverancia.

La estudiante acude todos los días a clases acompañada de su bebé de 4 meses, Dereck, a quien cuida mientras continúa con su formación académica.

Las maestras del plantel han mostrado su respaldo al turnarse para atender al pequeño durante las horas de clase, lo que permite que Nai pueda concentrarse en sus estudios sin descuidar su rol como madre.

“Mi motivación para seguir estudiando es sacar adelante a mi hijo, quiero darle un buen futuro”, expresó la joven, quien asegura que convertirse en mamá no ha sido un obstáculo, sino un impulso para continuar con su preparación.

La madre de Alenci Nai señaló que su hija es una inspiración por el esfuerzo que hace día con día.

“Muchos jóvenes piensan que al tener un hijo ya no pueden estudiar, pero ella demuestra lo contrario”, comentó.

Compañeros de salón también reconocieron el esfuerzo de su compañera.

“La vemos llegar siempre puntual, con su bebé, y aun así participa en clase y entrega sus trabajos. Es un ejemplo para todos”, mencionó una de las alumnas del plantel.

Por su parte, una de las docentes señaló que esta experiencia ha fortalecido el sentido de comunidad en el plantel.

“Los jóvenes han aprendido a ser solidarios, a valorar el esfuerzo que implica estudiar y ser mamá al mismo tiempo. Nai nos recuerda que la educación es un derecho que nadie debe abandonar”, expresó.

En el Telebachillerato Comunitario Omega se impulsa la inclusión y el acceso a la educación, sin importar la edad, la situación económica o si los estudiantes son padres de familia, brindando un espacio donde cada joven pueda continuar con sus sueños.

La historia de Alenci Nai refleja que con apoyo y compromiso es posible combinar la maternidad con los estudios, inspirando a otros a no rendirse en el camino de la superación personal.