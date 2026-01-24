Joven Chris Hernán falleció a causa de un accidente

La muerte de Chris conmocionó a la comunidad de la Laguna, luego de que saliera a un bar de la calle de Morelos y luego fuera trasladado a las celdas

De acuerdo con las pruebas periciales y la evidencia con la que se cuenta, la muerte de Chris Hernán “N”, joven que falleció en el área de detención de los Tribunales Municipales de Torreón, no habría sido un homicidio, sino un accidente.

En rueda de prensa en la que estuvo acompañado por los padres de Chris y su abogado, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, dijo que durante una mesa de trabajo en la que participaron servicios periciales y el Secretario del Ayuntamiento Eduardo Olmos Castro como representante del municipio de Torreón, se expusieron las evidencias de lo ocurrido el fin de semana pasado.

“Fue un accidente, una caída de su propia altura. Eso no quiere decir que no haya algunas acciones que estén reservadas por otra naturaleza de acciones u omisiones, pero no por un homicidio, hay qué aclararlo”.

Contexto de la detención y causa de muerte

La muerte de Chris conmocionó a la comunidad de la Laguna, luego de que saliera a un bar de la calle Morelos, en el centro de Torreón, y posteriormente fuera trasladado a las celdas de los Tribunales Municipales del Ayuntamiento, aparentemente en buen estado físico.

Posteriormente, se dio a conocer que el joven había perdido la vida debido a un traumatismo craneoencefálico, por lo que su familia presumió inicialmente que se trataba de un homicidio.

Familia revisa videos y acepta conclusión oficial

Durante la rueda de prensa, la señora Guadalupe, madre de Chris, señaló que exigió la entrega de los videos al no contar con información clara sobre las circunstancias de la muerte de su hijo; sin embargo, tras revisar la evidencia, concluyó que se trató de un accidente.

“Mi hijo resbaló solo, se ve en los videos, lo vi con mi propia vista”.

Por su parte, el padre del joven, Juan Carlos, indicó que al observar las evidencias presentadas, la familia obtuvo tranquilidad, pese al dolor, al confirmar que su hijo no fue golpeado ni torturado.

“Con hechos demostraron el señor Fiscal, el señor delegado y nuestro abogado. Vimos cosas muy duras, pero las vimos. No vamos a decir que nos vamos en paz, pero sí tranquilos”.

Fernández Montañez subrayó que, aunque se descarta el homicidio y la responsabilidad directa de la Policía Municipal, la carpeta de investigación permanece abierta por la posible comisión de otros delitos o irregularidades administrativas.