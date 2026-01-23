José María Morales evita confirmar aspiración a diputación local

El funcionario aseguró que esperará los tiempos, momentos y definiciones internas de su partido antes de tomar cualquier decisión

En el marco del proceso electoral que vivirá Coahuila este año para renovar el Congreso Local, el administrador fiscal general de Coahuila, José María Morales Padilla, evitó confirmar si buscará una diputación en las próximas candidaturas y aseguró que esperará los tiempos, momentos y definiciones internas de su partido antes de tomar cualquier decisión.

Posible candidatura y enfoque en su labor actual

Cuestionado sobre versiones que lo colocan como posible aspirante por el Distrito 12, el funcionario señaló que, por ahora, se mantiene concentrado en su responsabilidad al frente de la Administración Fiscal General, desde donde trabaja en coordinación con municipios y con la Secretaría de Finanzas para fortalecer la recaudación estatal.

Desplazamientos a municipios no indican actividad política

Morales Padilla explicó que su presencia frecuente en municipios como Ramos Arizpe, Arteaga y General Cepeda responde a que reside en esta región y a actividades personales y cotidianas, además de su labor institucional, y no a una actividad política anticipada.

Definición de participación electoral conforme a calendario y partido

Indicó que cualquier definición sobre una eventual participación electoral se dará conforme a los tiempos que marque su partido y al calendario legal establecido por la autoridad electoral, el cual contempla que, en caso de registrarse como candidato, tendría que separarse de su cargo dentro de los plazos fijados por el Instituto Electoral de Coahuila.

Continuidad en funciones gubernamentales

El administrador fiscal reiteró que, mientras no exista una determinación formal, continuará desempeñando sus funciones en el gobierno estatal, enfocadas en mejorar la eficiencia recaudatoria y en respaldar la operación financiera del estado.