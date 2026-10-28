José González Fuentes gana elección para rector de la Narro

El candidato encabezó los resultados de las tres sedes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con una ventaja de 461 votos

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José Antonio González Fuentes obtuvo la mayor cantidad de votos en la elección para renovar la Rectoría de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), celebrada este martes, al sumar 1,652 sufragios en las tres sedes de la institución, de acuerdo con los resultados difundidos tras la jornada electoral.

El candidato se colocó por encima de Rosalinda Mendoza Villarreal, quien recibió 1,191 votos, y de Guillermo Galván Gallegos, quien alcanzó 1,181, en una contienda en la que participaron estudiantes y profesores investigadores de la universidad.

González Fuentes consiguió una ventaja de 461 votos respecto a Mendoza Villarreal, mientras que entre el segundo y tercer lugar hubo una diferencia de apenas diez sufragios.

González Fuentes encabeza la votación en las tres sedes

En la sede de Saltillo, el candidato obtuvo 826 votos, frente a los 596 de Rosalinda Mendoza y los 593 de Guillermo Galván, por lo que también encabezó las preferencias en el principal campus universitario.

Los resultados de la Unidad Laguna muestran que González Fuentes recibió 631 sufragios; Mendoza Villarreal, 575, y Galván Gallegos, 520. En esta sede la diferencia entre el primero y segundo lugar fue de 56 votos.

En el Centro Académico Regional Chiapas, ubicado en Cintalapa, González Fuentes también consiguió la mayor votación, con 195 sufragios, seguido por Guillermo Galván, con 68, y Rosalinda Mendoza, con 20.

Las cifras compartidas de las tres sedes suman 4,024 votos a favor de los candidatos, sin incluir en ese total los sufragios nulos ni otros registros de participación que deberán considerarse en el cómputo oficial.

Rosalinda Mendoza es la primera mujer en contender por la Rectoría

La elección de este martes destacó también por la participación de Rosalinda Mendoza Villarreal, quien se convirtió en la primera mujer en contender por la Rectoría de la Narro en sus 103 años de historia.

De acuerdo con la información previa del proceso, el padrón electoral estaba integrado por 6,388 personas con derecho a voto, entre estudiantes de licenciatura, posgrado y profesores investigadores de los distintos campus universitarios.

Ratificación de resultados está prevista para el 28 de octubre

La renovación de la Rectoría contempla la ratificación institucional de los resultados el miércoles 28 de octubre, mientras que la toma de posesión del próximo titular está prevista para el 11 de noviembre.

González Fuentes sucedería en el cargo a Alberto Flores Olivas, una vez concluidas las etapas establecidas en el procedimiento universitario. La documentación oficial permitirá confirmar el cómputo definitivo y la formalización de su nombramiento.