Jorge Valdés llama a reforzar prevención tras ataque escolar

El legislador planteó la necesidad de conocer qué valoración clínica recibió uno de los jóvenes que fue internado en un centro de tratamiento

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Tras el ataque registrado en la Secundaria General número 13 del ejido La Unión, en Torreón, el diputado Jorge Valdés expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y consideró necesario revisar el entorno de salud mental de los jóvenes involucrados.

De acuerdo con la información que dijo tener, ninguno de los dos presentaba problemas de adicciones y señaló que el caso estaría más relacionado con conductas violentas vinculadas con el entorno de las redes sociales.

Plantea revisar la valoración clínica de uno de los jóvenes

El legislador planteó la necesidad de conocer qué valoración clínica recibió uno de los jóvenes que fue internado en un centro de tratamiento, al considerar que podría haber existido desde tiempo atrás algún problema de salud mental que no necesariamente estaría relacionado con una adicción.

Explicó que una adicción y un trastorno de salud mental son situaciones distintas y cuestionó si los establecimientos que atienden a personas con problemas de consumo cuentan también con profesionales capacitados para diagnosticar y tratar condiciones psicológicas o psiquiátricas.

Valdés señaló que, conforme a las nuevas disposiciones, las personas que ingresan a estos centros deben ser sometidas a una valoración clínica, por lo que consideró importante conocer los resultados de esa evaluación.

Sin embargo, pidió evitar especulaciones mientras las autoridades concluyen las investigaciones y determinan las responsabilidades correspondientes, especialmente por respeto a las familias de las víctimas.

Llama a reforzar la prevención desde hogares y escuelas

Finalmente, el diputado sostuvo que lo ocurrido debe llevar a una reflexión sobre el deterioro del tejido social y la responsabilidad compartida entre padres de familia, escuelas y autoridades para prevenir hechos similares.

Reconoció que la violencia entre jóvenes es un fenómeno que también se presenta en otros países y llamó a reforzar la atención desde los hogares y los planteles educativos, al tiempo que pidió esperar a que las autoridades concluyan su trabajo antes de emitir juicios sobre el caso.