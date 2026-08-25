Jorge Jiménez y Jorge Rentería perfilan contienda en Arteaga

Mientras los partidos avanzan hacia la definición de sus posibles abanderados, la administración municipal continúa con la ejecución de obras

Un video difundido durante el arranque de una obra de la actual administración de Arteaga puso en escena a dos de los perfiles que comienzan a ser mencionados como posibles contendientes por la Presidencia Municipal el próximo año.

Se trata de Jorge Jiménez, actual síndico de mayoría y perfil del PRI, y Jorge Rentería, regidor de Morena, ambos integrantes del Cabildo que encabeza la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores.

Perfiles generan comentarios sobre la próxima elección

Aunque hasta ahora no existe una definición oficial de candidaturas, la aparición de ambos personajes en una actividad pública generó comentarios sobre el escenario político que podría presentarse en la próxima elección.

Rentería ya contendió por la alcaldía en el proceso anterior, mientras que Jiménez actualmente ocupa la sindicatura de mayoría, por lo que los dos mantienen presencia dentro de la vida política de este municipio.

Contienda comienza a perfilarse de manera extraoficial

Mientras los partidos avanzan hacia la definición de sus posibles abanderados, la administración municipal continúa con la ejecución de obras, entre ellas la transformación del espacio que antiguamente albergó las albercas de Arteaga.

De confirmarse sus aspiraciones, Jorge Jiménez y Jorge Rentería podrían convertirse en los principales protagonistas de una contienda que, por ahora, comienza a perfilarse de manera extraoficial.