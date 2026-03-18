Jirafas sorprenden en el norte; investigan origen

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de rutina en áreas colindantes con el desierto, donde los animales fueron vistos deambulando libremente

Un hecho fuera de lo común llamó la atención de autoridades y habitantes en el norte del país, luego de que elementos de la Policía Estatal de Coahuila reportaran la presencia de dos jirafas en una zona cercana al municipio de Sabinas Hidalgo, en los límites con Nuevo León.

El hallazgo ocurrió durante un patrullaje de rutina en áreas colindantes con el desierto, donde los animales fueron vistos deambulando libremente y aparentemente en buen estado.

El suceso rápidamente se viralizó en redes sociales, generando escepticismo entre usuarios que cuestionaron la autenticidad de las imágenes, sugiriendo que podrían haber sido manipuladas con herramientas digitales.

No obstante, las autoridades descartaron esta versión al confirmar que el avistamiento fue real y documentado directamente por los oficiales que realizaban labores de vigilancia en la zona.

Ante la rareza del caso, dependencias estatales han iniciado una investigación para determinar el origen de los ejemplares y cómo llegaron a ese entorno poco habitual para su especie.

Entre las hipótesis se considera que podrían haber escapado de algún rancho, zoológico o reserva privada. Mientras se esclarecen los hechos, las autoridades mantienen un monitoreo constante para proteger a los animales y evitar cualquier riesgo tanto para ellos como para la población local.