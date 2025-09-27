Jiménez respalda regularización de alojamientos previo al Mundial

El mandatario estatal explicó que los dueños de dichos inmuebles deben cumplir con los mismos criterios fiscales que los establecimientos formales

El gobernador Manolo Jiménez Salinas respaldó la regularización de plataformas como Airbnb en Coahuila, al considerar que es necesario garantizar seguridad a los visitantes y asegurar condiciones justas para el sector turístico de cara al Mundial de Futbol 2026.

El mandatario explicó que, así como se han establecido protocolos en los hoteles, ahora se busca aplicar reglas claras a los alojamientos temporales, incluyendo la obligación de reportar huéspedes y cumplir con los mismos criterios fiscales que los establecimientos formales.

“Tenemos un acercamiento con los Airbnb, incluso para el tema de impuestos, para que sea un piso parejo. También queremos que los propietarios informen quiénes son los que rentan, porque se trata de blindar todas las ventanas que pueda aprovechar la delincuencia”, puntualizó.

Jiménez recordó que este esfuerzo comenzó desde su etapa como alcalde de Saltillo, cuando se impulsaron medidas para supervisar los espacios de hospedaje temporal. Con la cercanía del Mundial, dijo, es fundamental reforzar la coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública para dar certeza a los turistas.

El gobernador destacó además que el partido amistoso México-Uruguay, a celebrarse en Torreón en noviembre, será el inicio de un plan de actividades culturales y deportivas con el que Coahuila busca proyectarse como destino seguro y atractivo durante la justa mundialista. “El Mundial es una gran oportunidad para detonar turismo y economía en nuestro estado. Tenemos viñedos, Cuatro Ciénegas y muchas joyas naturales que pueden complementar la experiencia de los visitantes”, expresó.