Jericó Abramo presenta su Primer Informe Legislativo en Saltillo

El diputado federal de PRI reforzó su compromiso con la ciudadanía mediante atención directa y acciones que generan resultados concretos en Coahuila.

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, presentó este lunes su Primer Informe Legislativo en el Biblioparque Norte, con la asistencia de ciudadanos de diversas colonias de la capital coahuilense y figuras políticas estatales y nacionales. El evento reflejó el respaldo social y político a su labor en la Cámara de Diputados.

Asistentes y respaldo político

Entre los presentes destacaron el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, el diputado Álvaro Moreira, alcaldes de distintos municipios del estado, gobernadores de otras entidades, así como familiares y amigos del legislador. Su presencia evidenció la consolidación del apoyo político y social hacia el trabajo de Abramo Masso.

Trabajo legislativo y gestión social

Durante su mensaje, Jericó Abramo destacó su labor en territorio mediante recorridos casa por casa, y la gestión de recursos y programas enfocados al desarrollo social. Subrayó especialmente la implementación de un esquema de apoyo a mujeres emprendedoras, con el objetivo de impulsar proyectos productivos y fortalecer la economía familiar en Coahuila.

Coordinación y liderazgo estatal

El diputado resaltó que Coahuila se distingue a nivel nacional por una estrategia integral basada en la coordinación diaria en seguridad, desarrollo económico y atención social. Además, elogió el liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la unidad del PRI, destacando la importancia de trabajar conjuntamente entre los distintos órdenes de gobierno para consolidar al estado como un referente de estabilidad y productividad.

Compromiso con la ciudadanía

El evento también sirvió para reforzar el compromiso de Jericó Abramo con la ciudadanía, reafirmando su política de atención directa y cercana, y su enfoque en generar resultados tangibles a través de programas sociales, apoyo a emprendedores y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias coahuilenses.