Jericó Abramo pide revisar a fondo reforma electoral

El diputado federal Jericó Abramo Masso pidió analizar con detalle la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que la reducción de diputaciones plurinominales podría afectar la representación de las minorías y el equilibrio legislativo si no se establecen reglas claras.

Señaló que las plurinominales fueron creadas en la reforma electoral de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles, para incorporar a partidos que no podían ganar por mayoría relativa y garantizar un Congreso plural.

Aunque reconoció que con el tiempo la “partidocracia” se ha beneficiado más que las minorías, consideró que sustituirlas por escaños para segundos lugares en las elecciones sería positivo solo si se evita su manipulación por coaliciones que busquen ampliar artificialmente su mayoría.

Abramo advirtió que, sin candados, una alianza nacional podría fragmentarse en distritos individuales para colocar a partidos aliados en posiciones estratégicas, generando una mayoría simulada.

Propuso que la ley impida estas prácticas y preserve un equilibrio real en la representación popular tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Sobre otros puntos de la iniciativa, afirmó que es necesario revisar los tiempos electorales y el financiamiento de los partidos.

Respaldó la reducción de recursos públicos siempre que no sean sustituidos por dinero de origen incierto que ponga en riesgo la estabilidad institucional y democrática.

El legislador subrayó que el análisis debe concentrarse en la Cámara de Diputados y en la mesa de diálogo que se instalará para este fin, con el objetivo de garantizar una reforma que fortalezca la pluralidad y la transparencia en el sistema político.